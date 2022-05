Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı “memymun çiçəyi” xəstəliyi ilə bağlı ekspertlərin təcili iclasını çağırıb.

Metbuat.az "Telegraph" qəzetinə istinadən xəbər verir ki, iclasın əsas mövzusu xəstəliyinin yayılması, onun geylər və biseksuallar arasında xüsusən çox yayılması, həmçinin, xəstəliyə qarşı vaksinasiya olacaq.

