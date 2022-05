"Sumqayıt" daha bir futbolçusu ilə müqaviləni yeniləyib.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, vitse-kapitan Vüqar Mustafayevlə 3 illik yeni sözləşmə imzalanıb.

Qeyd edək ki, 2019-cu ildən "gənclik şəhəri" təmsilçisinin şərəfini qoruyan 28 yaşlı dayaq yarımmüdafiəçisi bu müddət ərzində ümümilikdə 64 oyunda meydana çıxıb. O, həmçinin Azərbaycanın U-21, U-23 və əsas millilərinin də uğurları üçün çalışıb.

