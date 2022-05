Mayın 16-da Xəzər dənizinin çimərlik ərazilərində monitorinqlərə başlanılıb. Yay mövsümi ilə əlaqədar monitorinqlər artırılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Xəzər Kompleks Ekoloji Monitorinq İdarəsinin rəisi Nazim Mahmudov "Ekspert saatı"nda sualları cavablandırarkən deyib.

O qeyd edib ki, hazırda əhalinin istifadəsi üçün yararlı çimərliklər müəyyənləşdirilir: "İyun ayının əvvəlinə qədər monitorinqin nəticələrini ictimaiyyətə açıqlayacağıq".

