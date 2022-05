"Mariupoldakı "Azovstal" zavodunda indiyədək 1908 Ukrayna əsgəri silahını yerə qoyub".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya müdafiə naziri Sergey Şoyqu deyib.

O qeyd edib ki, Ukrayna əsgərləri dinc əhalini şəhəri tərk etməyə qoymur, onlardan “insan qalxanı” kimi istifadə edir:

“Quruda məğlub olan Kiyev rejimi bəzi sahələrdə ən azı qısamüddətli uğurlar əldə etməyə və onları böyük uğur kimi göstərməyə çalışır".

