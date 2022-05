Azərbaycanın bir neçə rayonuna qar yağıb.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Gədəbəy, Göygöl, Daşkəsən rayonlarının yüksək dağlıq ərazilərinə qar yağıb.

Xidmət Azərbaycanın bölgələrindən qarlı mənzərələrlə bağlı görüntülər yayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.