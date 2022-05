Azərbaycan Respublikasının Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının Prezidenti Şarl Mişellə təkbətək görüşü başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti Aİ Şurası Prezidentinin dəvəti ilə Belçika Krallığının paytaxtı Brüsseldə işgüzar səfərdədir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.