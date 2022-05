Rəşad Dağlı bu dəfə Allahşükür Paşazadənin adını tutdu - VİDEO

Tanınmış meyxanaçı Rəşad Dağlının meyxana deyişməsində dini mövzuya toxunduğu daha bir videosu yayılıb.

Metbuat.az.az xəbər verir ki, bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Belə ki, Rəşad Dağlı toy məclisində Allahşükür Paşazadə ilə bağlı “Məclisdə Allahşükür Paşazadə var, ona deyərəm siğəni konkret eyləyər” misralarını deyib. Meyxananın əslində nə zaman deyildiyi dəqiq bəlli olmasa da, sosial şəbəkələrdə bu hissə məhz indi yayılıb. Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə Rəşad Dağlı məclislərin birində dini məsələ ilə bağlı dediyi meyxanaya görə üzr istəmişdi.

