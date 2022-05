Rusiya ordusu Ukraynada indiyə qədər 29200 hərbçi itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya ordusunun 1293 tankı, 93 hava hücumundan müdafiə sistemi, 204 hərbi təyyarəsi, 170 helikopteri, 13 gəmisi və digər hərbi texnikaları məhv edilib. Məlumata görə, Rusiya ordusu son həftələr ərzində Ukraynada ciddi uğurlar əldə edə bilməyib. Əksinə, Ukrayna ordusu bir sıra əraziləri işğalçılardan azad edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.