Ukraynada hərbi vəziyyət daha 90 gün uzadılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, parlament Prezident Vladimir Zelenskinin bununla bağlı qanun layihəsini təsdiq edib. Sənədin lehinə 320 deputat səs verib. Sənədə görə, hərbi vəziyyət ölkənin bütün bölgələrini əhatə edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.