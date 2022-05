Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana səfər edəcək.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağcı məlumat verib.

O qeyd edib ki, səfər mayın 28-də baş tutacaq.

