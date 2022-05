Aktyor Natiq Fərzəliyevin qızı ərə gedib.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçinin qızı Ləman xanımın toyu ötən gün Yevlaxda olub.

Məclisdə duyğulu anlar da yaşanıb. Övladının toyunda mahnı oxuyan aktyor qızını göz yaşlarına boğub.

Toydan görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.