Tanınmış aparıcı Lalə Azərtaş yeni açıqlaması ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, aparıcısı olduğu "Təsir dairəsi” verilişində boşanma ərəfəsində olan xanıma məsləhət verib.

"Ailələrin dağılmasının qəti əleyhinəyik. Qadınsan, ailən varsa, kişinin ayağını da yuyacaqsan, hələ nənə-babalarımız demiş, ayağının kirini, suyunu da içəçəksən”, - deyə L.Azərtaş bildirib.

