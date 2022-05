Azərbaycanda küləkli hava şəraiti mayın 25-dək davam edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, yağıntılı hava şəraiti isə mayın 26-sı səhərədək davam edəcək.

