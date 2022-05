“Planımda vasitəçilərlə görüşmək yoxdur və olmayacaq. Mən Putindən başqa heç kimlə görüşü qəbul etməyəcəm”

. Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski belə açıqlama verib. O bildirib ki, Prezident Vladimir Putinlə görüşmək üçün də uyğun şərtlər olmalıdır.

“Putinlə o halda görüşə bilərəm ki, onun gündəliyində müharibənin dayandırılması barədə məsələ olsun” - deyən Zelenski, müharibənin masada başa çatacağını bir daha bəyan edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.