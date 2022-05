“Sabah” klubu futbolçusu Şpiro Periçiçlə yollarını ayırıb.

Paytaxt təmsilçisinin Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, 28 yaşlı müdafiəçi ilə mövsümün sonunda başa çatan müqavilə yenilənməyib.

Xorvatiyalı oyunçu 2021-ci ilin avqustundan "Sabah"da çıxış edib.

Qeyd edək ki, klub daha əvvəl Slavik Alxasovla da vidalaşıb.

