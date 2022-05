Bakıda və Abşeron yarımadasında mayın 24-ü gecəyə doğru, 25-i gecə və səhər saatlarında arabir yağış yağacağı gözlənilir.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bəzi yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehimalı var.

