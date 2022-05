Çempionlar Liqasında (ÇL) finalın topu təqdim olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Adidas” tərəfindən hazırlanan topun üzərində rus və ingilis dillərində “sülh” sözü yazılıb.

Qeyd edək ki, mayın 28-də keçiriləcək finalda “Real”la “Liverpul” üz-üzə gələcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.