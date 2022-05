Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu İsrailə səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, diplomat Təl-Əvivdə bir sıra görüşlər keçirib. Ardınca Çavuşoğlu Fələstinin Ramallah şəhərinə gedib. Fələstin Xarici İşlər Nazirliyində görüşlər keçirən Çavuşoğlunun Prezident Mahmud Abbasla bir araya gələcəyi gözlənilir.

Qeyd edək ki, bu, Türkiyədən İsrailə həyata keçirilən son 15 ildə ilk yüksək səviyyəli səfərdir.

