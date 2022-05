“Şamaxı” Futbol Klubunun İdarə Heyəti Rüstəm Əliyevin əsas komandanın baş məşqçisi vəzifəsinə təyin olunması barədə qərar qəbul edib.

Bölgə təmsilçisinin Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, 35 yaşlı mütəxəssis ilə növbəti mövsümün sonunadək müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, Rüstəm Əliyev Sənan Qurbanovun istefaya göndərilməsindən sonra aprelin 16-dan komandaya rəhbərlik edir.

