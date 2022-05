Rusiyada baş verən hadisə rezonans yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, uçuş üzrə 28 yaşlı müəllim təyyarədə şagirdi - 21 xanımla yaxınlıq edib. Məlum olub ki, cütlük təlim zamanı yüngül mühərrikli təyyarəni avtomatik rejimə keçirib. Bildirilir ki, cütlük həmin anları lentə də alıb. Görüntülərin sosial mediaya sızmasından sonra müəllim və xanım şagirdi nəzarətə götürülüb.

Müəllim etiraf edib ki, şagirdi daha çox təlim keçmək istəyib. Onlar yaxınlıq etmək qarşılığında razılığa gəliblər.

