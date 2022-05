“Sabah” klubu futbolçusu Boyan Letiçlə müqavilənin müddətini uzadıb.

Paytaxt təmsilçisinin Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, 30 yaşlı müdafiəçi ilə 1+1 illik yeni sözləşmə imzalanıb.

Bosniya və Herseqovinadan olan oyunçu fevralda "Sabah"a keçib.

Qeyd edək ki, Boyan Letiç cari mövsüm 11 oyunda iştirak edib və 1 qola imza atıb.

