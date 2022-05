Cavanşir Paşazadə: “İstərdim ki, ölkəmizdə milyonerlər olsun” - VİDEO

Milli Məclisin deputatı Cavanşir Paşazadə Baku TV-nin suallarını cavablandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, millət vəkili bir neçə gün əvvəl Azərbaycanda özünü milyarder elan edən şəxsin olmaması ilə bağlı verdiyi açıqlamasının təfərrüatlarından danışıb. O qeyd edib ki, “AZAL” kimi böyük şirkətlər özlərini milyoner, ya da milyarder elan edə bilər. Lakin yəqin ki, hələ milyardları olmadığı üçün çəkinirlər. C.Paşazadə vəzifəli şəxslərin mal-dövlətinin mənbəyinin göstərilməsi məsələsinə də aydınlıq gətirib. “Hər seçkidən qabaq millət vəkilləri mal varlığı ilə bağlı hesabat verir. Həmin hesabatda nəyim varsa, göstərilib”, - deyə deputat qeyd edib.



