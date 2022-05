Futzal üzrə Azərbaycan Kubokunun qalibi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, final matçında Yüksək Liqanın bürünc mükafatçısı "Neftçi" İK Birinci Liqanı 4-cü pillədə başa vuran "Alyans Qrup"la üz-üzə gəlib.

Rəqibini 6:2 hesabı ilə məğlub edən Yüksək Liqa təmsilçisi Azərbaycan Kubokunun sahibi olub.

Beləliklə, "Neftçi" İK 7-ci dəfə ölkə kubokunu qazanıb.

