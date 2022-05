Paytaxt yollarındakı mövcud vəziyyət AÇIQLANDI

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) paytaxt yollarındakı son vəziyyətlə bağlı məlumat yayıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Mərkəzdən bildirilib. Qeyd edilib ki, hazırda bu yollarda nəqliyyatın hərəkətində sıxlıq müşahidə edilir:

1. Tbilisi prospekti – şəhər və "20 Yanvar" dairəsi istiqamətində sıxlıq;

2. Alı Mustafayev küçəsi – "Velotrek"in qarşısından Ziya Bünyadov prospektinə qalxan yolda sıxlıq;

3. Rövşən Cəfərov küçəsi - 3 mkr dairəsindən 20 yanvar dairəsinə qalxan yolda sıxlıq;

4. Ziya Bünyadov prospekti - Müzəffər Həsənov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" dairəsi istiqamətində sıxlıq;

5. Abdulvahab Salamzadə küçəsi - Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq;

6. Mustafa Kamal Atatürk prospekti - Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq;

7. Yusif Səfərov küçəsi - Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq;

8. Heydər Əliyev prospekti - "Koroğlu" metrostansiyasının yanından şəhər istiqamətində köməkçi yolda sıxlıq;

9. Şah İsmayıl Xətai prospekti - Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq;

10. Abbasqulu ağa Bakıxanov küçəsi - Türkiyə səfirliyi istiqamətində sıxlıq;

11. İstiqlaliyyət küçəsi - Azneft dairəsi istiqamətində sıxlıq;

12. Koroğlu Rəhimov küçəsi - ak.Həsən Əliyev küçəsi və Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq.

