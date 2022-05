Dünya bazarlarında neft bahalaşıb.

Metbuat.az "Bloomberg"ə istinadən xəbər verir ki, “Brent” neftinin avqust fyuçersləri 1,09% bahalaşaraq 1 bareli 114,80 ABŞ dollarına satılıb.

WTI neftinin iyul fyuçerslərinin qiyməti isə 1,08% artaraq 1 bareli 110,96 ABŞ dolları təşkil edib.

