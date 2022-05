Ukrayna millisində çıxış edən azərbaycanlı boksçu Elmir Nəbiyev Ermənistanın paytaxtı İrəvanda keçirilən Avropa çempionatına yerli idmançıya qalib gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 54 kq çəki dərəcəsində çıxış edən dəri əlcək sahibi ilk görüşündə Canik Sahakyandan güclü olub.

O, erməni rəqibini 3:2 hesabı ilə üstələyib.

