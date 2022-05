Bir müddət əvvəl öz ərizəsi ilə Səbail Rayon İcra Hakimiyyətinin şöbə müdiri vəzifəsindən çıxan Rövşən Süleymanova yeni vəzifə verilib.

Metbiat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, R.Süleymanov Prezident Administrasiyasının İşlər İdarəsində bu həftədən işə başlayıb.

Qeyd edək ki, R.Süleymanov 2019-cu ildə Səbail RİH-də Ərazi idarəetmə və yerli özünüidarəetmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyin edilmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.