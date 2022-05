Müharibə başa çata bilər: Rusiya ordusu üçün SON ŞANS

“Rusiyanın Donbasa hücumu uğursuzluğa düçar olarsa, Ukraynadakı müharibə böyük ölçüdə başa çata bilər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, “The New York Times” qəzetində dərc olunan məqalədə belə deyilir. Bildirilir ki, Donbasa hücum Rusiya üçün sonuncu irimiqyaslı hücum ola bilər. İddialara görə, ruslar hücumda uğur əldə biləcək lazımi qüvvələri hələlik cəlb edə bilməyib. Rusların təchizatda çətinliklərlə üzləşdiyi bildirilir.

Məqalədə bildirilir ki, ruslar hələ də bir neçə cəbhədə mübarizə aparmaq məcburiyyətində qalıb. Ukrayna ordusunun əks-hücumları Rusiya ordusu üçün çətinliklər yaradır.

