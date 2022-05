Qırğızıstandakı Tyanşan dağlarında Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin adına olan zirvəyə Ukrayna bayrağı sancılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mənbələri məlumat yayıb. Məlumata görə, naməlum alpinistlər zirvəyə bayrağı sancaraq, lentə alıblar. Qeyd edək ki, Putin zirvəsi 4446 metr yüksəklikdə yerləşir. Zirvə 2011-ci ildə Putinin adına adlandırılıb.

