Yunanıstan 2029-cu ilə qədər F-35 təyyarələri ala bilməcəyək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Yunanıstan mediası məlumat yayıb. Bildirilir ki, buna səbəb ölkə büdcəsində tətbiq edilən məhdudiyyətlərdir. Maliyyə Nazirliyinin məlumatına görə, hərbi xərclər hər il 1,5-2 milyard avro təşkil edir. Qarşıdakı illər üçün də hərbi xərclərə bu məbləğdən çox büdcə ayrılması nəzərdə tutulmur. Bu isə F-35 təyyarələrini almaq üçün yetərli deyil.

