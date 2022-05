Paytaxtın Suraxanı rayonun Əmircan qəsəbəsində təxminən 55-60 yaşlarında üzərində zorakılıq əlamətləri olmayan naməlum kişi meyiti tapılıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Suraxanı Rayon Polis İdarəsində aparılan araşdırmalar zamanı həmin şəxsin şəxsiyyətini müəyyən etmək mümkün olmayıb.

"Onu taniyanlardan 012 452 02 02 və 070 299 06 08 zəng edərək məlumat vermələri xahiş olunur", - məlumatda qeyd edilib.

