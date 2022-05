Pakistanın Lahor şəhərində keçmiş Baş nazir İmran Xanın tərəfdarları aksiya keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, polis aksiyaya müdaxilə edib. Polis İslamabada yürüş edən nümayişçilərə qarşı göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Qeyd edək ki, İmran Xan tərəfdarlarını aksiyalara çağırmışdı.



