Türkiyədə meymunçiçəyi xəstəliyi aşkar olunmayıb.

Metbuat.az Türkiyə KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə səhiyyə naziri Fahrettin Koca bildirib.

O, bu xəstəliyin pandemiyaya səbəb olacağına inanmadığını da qeyd edib.

