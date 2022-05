Təhsil Nazirliyi MƏLUMAT YAYDI: Dərs günləri belə olacaq

Bu həftənin şənbə günü bəzi məktəblərdə iş (dərs) olmayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Təhsil Nazirliyi məlumat yayıb.

“28 May - Müstəqillik Günü ilə əlaqədar olaraq, beşgünlük iş rejimində çalışan məktəbəqədər və ümumi təhsil müəssisələrində mayın 27-si həftənin son iş (dərs) günüdür. Bayramdan sonrakı ilk iş (dərs) günü mayın 31-dir.

Altıgünlük iş rejimində fəaliyyət göstərən məktəbəqədər və ümumi təhsil müəssisələrində də mayın 27-si həftənin son iş (dərs) günüdür. Bayramdan sonrakı ilk iş (dərs) günü isə mayın 30-u müəyyən olunub", - məlumatda deyilir.

