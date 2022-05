Nazirlər Kabineti Data Mərkəzindən istifadə ilə bağlı tarifləri təsdiqləyib

Nazirlər Kabineti “Daxili idarəetmə proseslərinin elektron sistemləri üçün Data Mərkəzindən istifadə ilə bağlı tariflər”i təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, daxili idarəetmə proseslərinin elektron sistemləri üçün Data Mərkəzindən istifadə ilə bağlı tariflər aşağıdakı kimi olacaq:

Avadanlıqların Data Mərkəzində yerləşdirilməsi üzrə:

Data Mərkəzinin avadanlıqlarından istifadə üzrə:

4

Data Mərkəzinin avadanlıqlarından istifadə həcminin artırılması üzrə:

