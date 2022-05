UEFA Konfrans Liqasında 2021/2022 mövsümünün qalibi İtaliya "Roma"sı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Albaniyanın paytaxtı Tiranadakı Milli Arenada keçirilən turnirin final oyununu 1 qol həll edib. Belə ki, 32-ci dəqiqədə fərqlənən Nikola Zaniolo Niderland "Feyenoord"unun qapısından qol keçirərək "Roma"ya qələbə qazandırıb.

Bu, "Roma"nın 95 illik tarixində 2-ci, komandanın baş məşqçisi Joze Mourinyonun isə 5-ci avrokubok titulu olub.

