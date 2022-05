Xəbər verdiyimiz kimi, Xəzər Universitetinin həyətində tələbələrə kənardan yemək gətirməsini qadağan edən elan yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə böyük narazılıqlara səbəb olan həmin elan artıq yığışdırılıb.

Təhsil eksperti Kamran Əsədov məlumat verib ki, sözügedən qanunsuz yerləşdirilib və bunu edən bufet rəhbəri cəzalandırılıb.

