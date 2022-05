Dünya bankının rəhbəri Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsinin ərzaq, qida, enerji qiymətlərinin artımına səbəb olduğunu, qlobal böhrana yol açdığını bildirib.



Metbuat.az xəbər verir ki, dünya bankının verdiyi proqnoza görə bu tənəzzüldən qaçmaq çətin olacaq.

Həmçinin bildirilib ki, Çində koronavirusla bağlı yenidən qapanmalar da bu böhranın qarşısının alınmasını yavaşladır.

