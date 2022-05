Vergi orqanlarının apardığı yoxlamalar zamanı bu ilin yanvar-aprel ayı ərzində işçilərin əmək müqaviləsiz işə cəlb olunan şəxslərin sayı 1557 nəfər olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin İqtisadi təhlil və uçota nəzarət Baş İdarəsinin Sosial sığorta və əmək münasibətlərinə nəzarət idarəsinin rəisi Nigar Vahabzadə vergiler.az-a müsahibəsində deyib.

O, qeyd edib ki, 2021-ci ildə isə bu rəqəm 6329 olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.