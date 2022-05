"Mərhum şair Bəxtiyar Vahabzadənin də dediyi ki, bizlər ətlə dırnaq kimi ayrılması mümkün olmayan qardaşlarıq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "Texnofest Azərbaycan" texnoloji festivalının açılışında çıxış edən Türkiyənin "Baykar" şirkətinin texniki direktoru Selçuk Bayraktar deyib. O, çıxışı zamanı Azərbaycanın mərhum şairi Bəxtiyar Vahabzadənin şeirini də səsləndirib:

Bir ananın iki oğlu,

Bir amalın iki qolu.

O da ulu, bu da ulu

Azərbaycan - Türkiyə.

