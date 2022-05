Bakıda qəza olub, yolda tıxac yaranıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyi, Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, paytaxtın Tbilisi prospekti ilə Cavadxan küçəsinin kəsişməsində, üzü mərkəz istiqamətində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verməsi səbəbindən sıxlıq müşahidə olunur.

