Qərbə ŞOK: Bu təklif Ukraynanı qəzəbləndirdi - Siz dəlisiz?

Ukrayna Prezident Ofisi rəhbərinin müşaviri Aleksiy Arestoviç Kiyevə Rusiya qarşısında güzəştə getməyi təklif edən Qərb rəsmilərini sərt tənqid edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qərbin yüksək rütbəli rəsmilərinin ünvanına ağır söyüşlər səsləndirən Arestoviç, Urkaynanın ərazi bütövlüyünün müzakirə mövzusu olmasına qarşı çıxıb:

“Bu cür təkliflərlə gələnlər s…. gedin. Ukrayna torpaqlarını güzəşt etmək nə deməkdir? Siz dəlisiz? Hərbçilər özlərini fəda edirlər. Onlar isə bizə torpaqlarımızı necə fəda edəcəyimizdən danışırlar. Bu heç vaxt olmayacaq”.

