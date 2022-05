Mayın 28-də Albaniyanın paytaxtı Tiranada start götürəcək Avropa çempionatında Azərbaycanı təmsil edəcək ağırlıqqaldıran müəyyənləşib.

Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyasından Metbuat.az-a verilən məlumata görə, yarışda Dadaş Dadaşbəyli qüvvəsini sınayacaq. O, 102 kq çəki dərəcəsində medal qazanmağa çalışacaq.

İyunun 5-dək davam edəcək qitə çempionatında 39 ölkədən ümumilikdə 326 atlet (161 qadın + 165 kişi) mübarizə aparacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.