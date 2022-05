Azərbaycanda 3 uşaq anası qəfil dünyasını dəyişib.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, onun müğənni Rəqsanə Tovuzlu olduğu məlum olub.

Bu barədə xanım müğənninin sənət yoldaşları məlumat yayıblar.

