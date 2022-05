Xalq şairi Xəlil Rza Ulutürkün həyat yoldaşı, Milli Qəhrəman Təbriz Xəlilbəylinin anası Firəngiz Ulutürk vəfat edib.

Metbuat.az modern.az-a istinadla xəbər verir ki, bu barədə mərhumun yaxınları məlumat verib.

Bildirilib ki, F.Ulutürk bu gün səhər saatlarında 89 yaşında dünyasını dəyişib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.