Rusiya Ukrayna sahillərindəki xarici ölkələrə məxsus gəmilərin bölgəni tərk etməsi üçün açdığı dəhlizin uzunluğunu 223 kilometrə çatdırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, gəmilər bu dəhlizdən istifadə edərək açıq dənizə çıxa bilər. Məlumata görə, Rusiya hələ ötən aydan başlayaraq xarici ölkələrə məxsus gəmilərin bölgədən ayrılması üçün işlər həyata keçirir.Dəhliz hər gün gecə saatları istisna olmaqla açıq olacaq.

