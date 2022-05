Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Daxili Qoşunların hərbçisi, çavuş Əzizağa Umarov Ağdam rayonunda minaya düşüb.

Bu barədə Metbuat.az "Report"a istinadla xəbər verir.

Bildirilib ki, Ə.Umarov Çəmənli kəndi ərazisindəxidməti vəzifəsini yerinə yetirən zaman minaya düşərək xəsarət alıb.

Faktla bağlı Ağdam Rayon Prokurluğunda araşdırma aparılır.

