Çeçenistan lideri Ramzan Kadırov Polşanı açıq şəkildə təhdid edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kadırov Polşanın Ukraynaya dəstək verdiyini xatırladaraq, müharibə ilə təhdid edib. “Telegraph” qəzetinin məlumatına görə, o qeyd edib:

“Ukrayna artıq bitdi, indi diqqətimiz Polşadadır. Sizə 6 saniyə ərzində nə edə bilcəyimizi nümayiş etdirə bilərik”.

Polşa tərəfi hələlik Kadırovun açıqlamalarına cavab verməyib.

