Rusiya yenidən bombaladı: Çox sayda ölü və yaralı var - Zelenski:

Rusiya ordusu yenidən Xarkova hücum edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski açıqlama verib. O bildirib ki, hücum zamanı 9 nəfər həlak olub. 19 yaralı var. Zelenskinin sözlərinə görə, Donbasdakı toqquşmalar bölgədə ciddi fəlakətə səbəb olacaq. “Popasna, Lyman, Mariupol kimi bölgələri yox etmək istəyirlər” deyən Zelenski bildirib ki, Rusiya üzərində təzyiqi daha da artırmaq lazımdır. “Rusiya üzərində təzyiq artdıqca daha çox insan xilas olacaq” - deyə Zelenski bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.