Liman şəhəri Rusiya ordusunun nəzarətinə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Donetsk vilayətinin rəhbərliyi açıqlama verib. Bildirilir ki, Liman şəhərində şiddətli döyüşlər davam edir. Şəhərin böyük hissəsinə Rusiya ordusu nəzarət edir. Məlumata görə, Ukrayna hərbçiləri bölgədə yeni mövqelərdə möhkəmlənmək üçün qruplaşmağa başlayıb.

İtkilər barədə hələlik məlumat yoxdur.

